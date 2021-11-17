В Германии суд отклонил иск экологов против СП-2

Фото Nord Stream 2

Высший админсуд Грайфсвальда в Германии отклонил иск природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против российского газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает DUH .

«После интенсивных переговоров высший административный суд Грайфсвальда отклонил наш иск против Северного потока-2», — сказано в сообщении.

Тем не менее экологи пообещали использовать все законные средства, чтобы остановить реализацию проекта.

Ранее немецкий регулятор сообщил, что остановил сертификацию СП-2 до тех пор, пока компания-оператор не будет зарегистрирована в Германии.