В Германии три партии подписали коалиционный договор

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В ФРГ руководители Социал-демократической партии Германии, Союза-90/»зеленых» и Свободной демократической партии подписали коалиционный договор. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 декабря.

Известно, что работа над коалиционным договором велась с начала октября. Этот документ насчитывает 177 страниц. Он закладывает основы будущего кабинета как минимум на четыре года.

Теперь ожидается, что 8 декабря Бундестаг утвердит социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. В тот же день новое правительство должно быть приведено к присяге, а члены кабинета Ангелы Меркель, которые сейчас являются исполняющими обязанности, окончательно сложат полномочия. На этом процесс формирования нового правительства завершится.