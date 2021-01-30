В Германии туристов обяжут носить маски только двух типов

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Путешествующим в Германию придется тщательнее выбирать защитные маски, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

С 1 февраля 2021 года все пассажиры при поездках на общественном транспорте, межрегиональных и международных автобусах, поездах и самолетах, а также в аэропортах и на вокзалах обязаны носить только медицинские маски или маски респираторного типа FFP2 стандарта KN95/N95 без клапана выдоха.

Пластиковые козырьки для лица, простые прикрытия для рта и носа (например, шарфы), а также тканевые или самостоятельно сшитые защитные средства носить будет запрещено. Соответственно путешественники в таких масках не будут допускаться на рейс в Германию, говорится в сообщении Федеральной ассоциации немецкой авиационной промышленности (BDL).