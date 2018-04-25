  • Началась подписка на 2020 год!
default image
С 1 января 2020 года в Норвегии разрешается двойное гражданство

Подробнее...
default image
Правоцентристские лидеры из стран Балтии и Северной Европы признали угрозу БелАЭС Литве

Подробнее...
default image
Новые требования для более эффективной диагностики инсульта

Подробнее...
default image
Бельгия самая опасная страна ЕС

Подробнее...
default image
Северные и Балтийские страны сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая

Подробнее...
default image
США и Южная Корея могут снова отменить совместные учения

Подробнее...
default image
Литовские Black Hawk будут оснащены спецтехникой и системой "свой-чужой"

Подробнее...
default image
В Германии в 2019 году рассчитывают на меньшее количество беженцев

Подробнее...
default image
Г.Ландсбергис заявил, что будет просить о поддержке бойкота Островецкой АЭС

Подробнее...
default image
Будапешт, Прага и Варшава непоколебимы перед угрозами Европейского суда

Подробнее...
default image
Г.Науседа с рабочим визитом отправляется в Финляндию

Подробнее...
default image
Турция пригрозила направить в Европу террористов

Подробнее...
default image
В Пабраде начинаются учения с участием 4 тыс. военнослужащих

Подробнее...
default image
Улучшат оснащение добровольческих сил

Подробнее...
default image
Независимость Шотландии: Джонсон не допустит повторного референдума

Подробнее...
default image
Священнослужители Литвы призвали верующих стать донорами органов

Подробнее...
default image
Трамп резко понизил лимит приема беженцев в США

Подробнее...
default image
Airbnb запретил аренду жилья для вечеринок

Подробнее...
default image
Европейская комиссия выделила 15 тыс. евро для бесплатного WiFi в Висагинасе

Подробнее...
default image
Отозвана встреча С.Сквярнялиса с премьером Норвегии Эрной Солберг

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Германии в 2019 году рассчитывают на меньшее количество беженцев

Photo by Rex Pe on Foter.com / CC BY

Согласно прогнозам Германия в 2019 году получит меньше заявлений на предоставление убежища, чем в прошлом году. Об этом сообщает DW.

В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) ожидают, что до конца года будет подано не более 145 тысяч заявлений, заявил глава ведомства Ханс-Экард Зоммер.

На текущий момент было подано около 110 тысяч заявлений на получение убежища в Германии. Несмотря на то, что цифры по сравнению с 2018 годом уменьшились, Зоммер отметил, что просьб прежнему поступает слишком много.

афиша

«Лишь 35-38 процентов всех ходатайств получают одобрение. Это означает, что почти две трети людей, прибывающих в Германию, не имеют оснований для получения убежища», — подчеркнул шеф BAMF.

С 2017 года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев имеет право анализировать информацию с мобильных телефонов мигрантов, если возникают сомнения относительно их происхождения.

В 2018 году ведомство получило доступ к носителям данных в 11 400 человек, в 3300 случаях был проведен подробный анализ полученной информации. Это помогло подтвердить происхождение 33 процентов просителей убежища, и лишь в 2% случаев выяснялось, что мигранты давали о себе лживую информацию.

Ханс-Экард Зоммер напомнил, что информация, полученная при обработке данных с мобильных телефонов просителей убежища, в некоторых случаях передается в органы госбезопасности. По словам главы BAMF, проведения многих успешных операций по борьбе с терроризмом стало возможным благодаря переданной информации его ведомства.

Напомним, что ранее во Франции задержали грузовик с десятками нелегалов. Грузовик с виду не вызвал подозрения у полиции. Его остановили для рутинной проверки на автобане неподалеку от границы с Италией.

Также сообщалось, что в Словакии нашли группу детей-беженцев в грузовом поезде. Девять из них были из Афганистана и еще двое — из Пакистана. Взрослых вместе с ними не было.

korrespondent.net
реклама реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600