В Германии возможно повышение пенсионного возраста

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Лидеры союза ХДС/ХСС по-своему хотят решить финансовые проблемы, возникшие в социальной сфере страны. И решение это, если, конечно, оно будет окончательно принято, станет далеко не самым популярным в немецком обществе.

Как передает АЗЕРТАДЖ, авторы инициативы предлагают увеличить возраст выхода на пенсию до 67 лет. Публикация в немецкой газете «Bild» уже вызвала волну критики в обществе, особенно среди тех, кто вскоре собирался уйти, что называется, на «заслуженный отдых». Если предложение получит одобрение в бундестаге, то им теперь придется еще немного поработать.

Инициаторы же предложения считают, что «так продолжаться дальше не может». Именно так озаглавлен их многостраничный доклад, представленный на днях правительству. Они предлагают скорректировать пенсионный возраст. Выход на пенсию в 63 года было ошибкой, считают они.