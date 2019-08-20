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В Германии введут бесплатный проезд в поездах для военных

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Военные Бундесвера будут иметь право бесплатно ездить по железной дороге в Германии, пишет Deutsche Welle.

Соответствующей договоренности достигли в субботу, 17 августа, во время переговоров представители правительства и компании Deutsche Bahn.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года и будут касаться солдат Бундесвера в форме. Бесплатно можно будет ездить как в служебных, так и в частных целях. На резервистов эти льготы не распространяются. 

Под нововведения подпадают как поезда дальнего следования, так и пригородные и региональные поезда. Ездить военные смогут только вторым классом, сообщили представители Deutsche Bahn.

За первый класс придется доплатить. Заказать билет военные смогут через специальный электронный портал. Идея ввести бесплатный проезд по железной дороге для военных уже некоторое время звучала в Германии. Теперь она стала одной из первых инициатив на посту новой министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. 

По данным издания Bild am Sonntag, которое вышло 18 августа, Бундесвер будет ежегодно переводить Deutsche Bahn около четырех миллионов евро компенсации за услуги бесплатного проезда военных.

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