В Германии ввели цифровой паспорт вакцинации

Ранее депутаты Европарламента утвердили введение единого «зелёного» паспорта вакцинации, он призван облегчить европейцам передвижение на территории ЕС во время пандемии. Предполагается, что документ будет бесплатным и доступным как в электронном, так и в бумажном виде. Сертификаты, полученные в одной стране ЕС, должны приниматься на территории всех остальных стран-членов.

Вакцинация в Германии стартовала в конце 2020 года, сейчас полностью привиты почти 19 млн (22.8%) жителей. В стране используются вакцины Pfizer /BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.