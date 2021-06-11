В Германии ввели цифровой паспорт вакцинации

В Германии с 10 июня начал действовать цифровой паспорт вакцинации. Об этом заявили в Минздраве ФРГ.
Этот документ в Германии будет доступен как мобильное приложение. С ним вакцинированные граждане смогут посещать рестораны, культурные и другие общественные мероприятия.
Ранее депутаты Европарламента утвердили введение единого «зелёного» паспорта вакцинации, он призван облегчить европейцам передвижение на территории ЕС во время пандемии. Предполагается, что документ будет бесплатным и доступным как в электронном, так и в бумажном виде. Сертификаты, полученные в одной стране ЕС, должны приниматься на территории всех остальных стран-членов.
Вакцинация в Германии стартовала в конце 2020 года, сейчас полностью привиты почти 19 млн (22.8%) жителей. В стране используются вакцины Pfizer /BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.tourister.ru