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В Германии вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски

Photo by tottr on Foter.com / CC BY-SA

Во всей Германии, за исключением одного региона, вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски на лице для защиты от коронавируса, сообщила канцлер Ангела Меркель. Она отметила, что в последние месяцы инфекционные показатели в стране выросли. В свете этого власти намерены пересмотреть стратегии, передает «Интерфакс».

По итогам многочасовых переговоров с руководителями 16 федеральных земель ФРГ канцлер сообщила журналистам о решении ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт.

Также правительство ФРГ продлило срок действия предостережения от поездок за пределы Евросоюза до 14 сентября, пишет DW. Предостережение распространяется на почти 160 стран, включая Россию. Представитель МИД Германии обосновал это решение ростом случаев заражения коронавирусом во многих регионах мира. «До середины сентября ситуация не улучшится в достаточной мере для того, чтобы отменить глобальное предостережение от поездок за границу», — указал он. До сих пор предостережение от поездок действовало до конца августа.

Предостережение распространяется на все так называемые третьи страны — государства, не являющиеся членами ЕС или шенгенской зоны, к примеру, на Великобританию. Это означает, что лица, возвращающиеся в ФРГ из этих стран, должны будут в обязательном порядке сдавать тест на коронавирус в том случае, если они не смогут представить свежей справки о негативном анализе на коронавирус. До получения результата они должны будут соблюдать режим самоизоляции.

Представитель МИД ФРГ отметил, что в настоящее время вирус в Германию зачастую завозят лица, возвращающиеся из-за границы, и призвал немцев проявлять ответственность, принимая решение о поездках за рубеж.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии за весь период зафиксировано 239 637 случаев COVID-19. Скончались от заболевания 9 289 человек. Суточный прирост на 26 августа составлял 1 427.

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