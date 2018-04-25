В Германии вводят строгий карантин

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В Германии из-за роста новых случае COVID-19 со 2 ноября ужесточают карантинные меры. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Morgenpost.

Так, канцлер Германии провела видеоконференцию с главами 16 федеральных земель, на которой и обсуждается ранее разработанный план новых карантинных ограничений, которые будут действовать до конца ноября.

Согласно плану, в Германии закроют: театры, и концертные залы; кинотеатры, аттракционы и парки развлечений; фитнес-студии, спортивные сооружения, бассейны и публичные дома; бары, рестораны и пабы (кроме работы навынос); косметические салоны, массажные кабинеты, тату-студии.

Школы и детские сады останутся открытыми, но от них потребуется ввести новые протоколы гигиены.

Как сообщается, примерно через две недели, ориентировочно 11 ноября, Меркель снова проведет такую онлайн-встречу, чтобы обсудить и оценить достигнутые результаты, а также внести необходимые корректировки.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность развитием эпидемии коронавируса в стране и предупредила о более чем 19 тысячах заражениях в сутки уже к Рождеству.