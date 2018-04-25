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В Германии вызывает беспокойство растущее число бездомных

Фото из открытых источников

Всё больше жителей Германии вынуждено жить на улице в связи с потерей собственного или арендованного жилья, почти лишившись шансов вернуться к нормальной жизни. Столь острая социальная проблема в немецком обществе лишь усугубилась с приходом коронавируса и грозит превратиться в настоящую катастрофу. По мнению социологов, ряды бездомных всё чаще пополняют семьи с детьми.

Нехватка социальных квартир, стремительный рост стоимости аренды, а также недостаточные темпы жилищного строительства – все эти факторы являются причиной, по которой всё больше жителей ФРГ оказываются без дома. При этом сказать, что общество и государство закрывают глаза на проблему, тоже нельзя. Ежегодно на федеральном уровне принимается ряд решений, призванных если не кардинально смыть репутационное пятно четвёртой в мире экономики, то хотя бы частично облегчить жизнь бездомных. Одним из таких примеров стало временное размещение лишившихся крова в простаивающих во время эпидемии отелях и гостевых домах, оплаченное из бюджетов ряда федеральных земель и частных пожертвований. Несмотря на то, что эта мера – временная, принятая с целью сократить число инфицированных, как показывает нынешняя практика, незаживающая с годами социальная рана всё же может быть частично излечена.

Тем не менее общее положение бездомных в ФРГ с момента введения карантинных мер в целом ухудшилось, сообщает общественная организация Diakonie. Временное закрытие целых отраслей немецкой экономики привело к тому, что многие жители Германии оказались неспособны не только оплачивать аренду и коммунальные услуги, но и покупать пропитание и одежду. К тому же всё меньше немцев могут оплачивать медицинскую страховку, теряя тем самым право на необходимую врачебную помощь. Критической точки сложившаяся ситуация может достичь зимой, когда ночующие на улице люди столкнутся с нехваткой спальных мест в ночлежках и приютах, сократившихся из-за введения необходимой социальной дистанции.

Вряд ли смогут спасти положение открывшие ранее свои двери больным и немощным бездомных гостиницы и хостелы, количество номеров в которых строго ограничено даже в больших городах. Например, в Берлине с начала эпидемии для нужд оказавшихся без крова горожан было дополнительно переоборудовано всего 300 комнат – при том, что ещё в январе волонтёры, принявшие участие в акции «Ночь солидарности», выявили на улицах столицы более 2000 бездомных. Без сомнения, число оказавшихся на обочине жизни берлинцев значительно выше. Помимо этого, по данным Статистического управления региона Берлин-Бранденбург, на начало 2020 года более 34 000 жителей столицы прописаны в социальном жилье, что на 4000 человек больше, чем в 2016 году.

«Временные меры помощи со стороны государства не будут длиться долго», – считает представитель Федеральной ассоциации помощи лишившимся крова (BAG W) Верена Розенке (Werena Rosenke). Число немецких бездомных, не имеющих простейших удобств, в последние годы неуклонно растёт, всего же на территории ФРГ, по оценкам экспертов, проживает около 678 000 бездомных, что по своему числу сравнимо с населением Франкфурта-на-Майне. По данным BAG W, пятью годами ранее в Германии насчитывалось 335 000 людей без крыши над головой – в два раза меньше нынешнего.

Потеря жилья не характерна для какой-либо отдельной группы граждан. Как показывает опыт социальных организаций, бездомным может стать каждый из нас, оказавшись в сложной жизненной ситуации и столкнувшись с целой цепочкой проблем, среди которых лишение крова стоит в конце списка и является психологическим барьером, переступив который, становится очень сложно вернуться к нормальной жизни. «Растущее число бездомных является прямым следствием неправильного подхода к вопросам жилищного строительства», – уверена депутат от партии «Левые» в Бундестаге и член комитета по жилищной политике Карен Лэй (Caren Lay). Корень проблемы политик видит в несовершенном федеральном законодательстве, позволяющем работодателю легко увольнять сотрудников в период испытательного срока, и необходимости кардинальных изменений в программах помощи бездомным. Удачным примером преодоления данной проблемы Лэй считает программу Housing First, успешно реализованную в Финляндии. В рамках этого проекта бездомным без каких-либо требований и условий выделялись небольшие квартиры, а уже после происходила реинтеграция в общество.

Иным фактором, усложняющим и без того нелёгкое положение малоимущих, является законная возможность выхода субсидируемых государством квартир на рынок аренды недвижимости, ввиду чего общее количество социального жилья в Германии в 2019 году упало до критической отметки в 1,2 млн объектов – при общем увеличении темпов строительства. К примеру, в 2006 году ответственность за финансирование социальных квартир и домов была передана федеральным центром напрямую землям, коэффициент поддерживаемой местными правительствами жилплощади находился на уровне 2,1 млн объектов. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) винит в нынешнем положении вещей сами земли, допустившие переход в коммерческую плоскость более 900 000 квартир, предназначенных для самых уязвимых групп населения.

Сократить нагрузку на местное самоуправление и частично перенять ответственность за контролем социальных проектов призван разработанный BAG W национальный план действий, подразумевающий увеличение сотрудничества с неправительственными организациями социальной помощи и привлечение к программам реинтеграции одиноких матерей, семей с детьми и молодых людей – трёх групп, представители которых наиболее активно пополняют ряды бездомных.

Отдельной категорией среди людей, лишившихся крова, нередко становятся бывшие беженцы, получившие вид на жительство в Германии, а также пособие, позволяющее арендовать жильё, но при этом испытывающее проблемы с последним ввиду дискриминации со стороны арендодателей. Ряды немецких бездомных пополняют и выходцы из стран-членов ЕС, не сумевшие обосноваться в ФРГ и не имеющие права на социальные выплаты со стороны государства. Нередко им отказывают в предоставления временного убежища и неохотно размещают в приютах для бездомных.

Федеральное правительство крайне озабочено сложившейся ситуацией, а Бундестаг в очередной раз собирается обсудить предложенный партией «Зелёные» план устойчивого развития, предусматривающий к 2030 году полноценное решение проблемы бездомных в ФРГ. Однако представитель «Левых», берлинский сенатор Эльке Брайтенбах (Elke Breitenbach), считает невозможной реализацию этого плана в столь короткие сроки, даже несмотря на то, что столица в настоящее время увеличила свои расходы на социальные проекты до 8,6 млн евро, что почти в три раза больше принятого в 2015 году финансирования последнего проекта, задуманного с целью сократить количество живущих на улицах Берлина граждан и повысить уровень ухода за ними.

rg-rb.de

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