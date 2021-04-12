В Германии заговорили о выходе из Евросоюза

Немецкая партия правых популистов «Альтернатива для Германии» 11 апреля представила программу, в которой главным пунктом стало требование вывести Германию из состава ЕС. С этой программой партия пойдет выборы в Бундестаг, которые состоятся в сентябре текущего года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Мы считаем необходимым выход Германии из состава ЕС и основание нового европейского сообщества на основе единых интересов и единой экономики», — говорится в программе партии «Альтернатива для Германии».

Также партия намерена запретить переселение в Германию любых родственников принятых в стране беженцев. Кроме того, «Альтернатива для Германии» считает необходимым восстановление ограждений на границах страны и возобновление контроля документов при их пересечении.