В Германии запретят собираться больше двух человек из-за пандемии

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Правительство Германии и руководство 16 федеральных земель приняло решение запретить людям собираться больше двух из-за пандемии коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Dpa.

Исключения будут сделаны для семей и людей, живущих в одном доме.

По данным института Роберта Коха на 22 марта, в Германии 18610 человек, у которых подтвержден коронавирус нового типа, 55 человек скончались.

Ранее Меркель назвала COVID-19 самым серьезным вызовом после Второй мировой войны.

Она заявила, что в условиях отсутствия вакцинации и должного лечения коронавирусом «могут заразиться 60-70% населения» страны.