В Германии запущено мобильное приложение Корона-ворн-апп

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Германия запустила мобильное приложение Корона-ворн-апп. Как передает АЗЕРТАДЖ, запущенное приложение разработано по заказу Министерства здравоохранения страны.

Оно уже успело выявить около трех сотен случаев заболевания коронавирусом. Пользователи анонимно сообщили о них в контрольные органы.

Приложение помогает отследить цепочку, по которой COVİD-19 передавался инфицированному. В этом апликейшену помогает география передвижения инфицирования, фиксируемое мобильным телефоном, а также его близость с владельцами других смартфонов. Долгое время проект был спорным с точки зрения охраны личных данных граждан.

Тем не менее его уже загрузили на свои мобильные телефоны 14,4 млн человек. И тот факт, что он успел выявить больных, которое сами об этом не знали, и возможно даже спасти их жизнь, отвергает контраргументы противников приложения.