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В Германии заявили о начале второй волны COVID-19

Nuotrauka pixabay.com

В Германии началась вторая волна коронавируса, о которой ранее предупреждали эксперты. Об этом во вторник, 4 августа заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона, сообщает Augsburger Allgemeine.

«Мы уже переживаем вторую волну роста», — сказала Йона.

По ее словам, вторая волна более слабая по сравнению с первой  в марте — апреле. Тем не менее, число новых заражений последовательно увеличивается.

«Тем самым растет опасность того, что мы упустим успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии», — предупредила эксперт.

Йона заверила, что германские клиники подготовлены ко второй волне коронавируса, поскольку она развивается постепенно.Отметим, что недавно в Германии зафиксировали рекордное число случаев коронавируса за два месяца.

Ранее сообщалось, что экономика Германии рухнула до 50-летнего минимума из-за карантина.

korrespondent.net

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