В Германии зреет недовольство ростом цен

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Энергетический кризис и усугубляющаяся инфляция уже становятся причиной роста недовольства в европейских государствах. Германия в этом смысле не исключение.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в этой стране зафиксирована усилившаяся нервозность и даже участились акции протеста. Недовольство выросшими ценами на энергоносители негативно отразились на жизни и работе всех слоев населения. Правохранители опасаются, что это может привести к росту в стране уровня преступности и насилия.