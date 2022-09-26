В Германии зреет недовольство ростом цен

Энергетический кризис и усугубляющаяся инфляция уже становятся причиной роста недовольства в европейских государствах. Германия в этом смысле не исключение.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в этой стране зафиксирована усилившаяся нервозность и даже участились акции протеста. Недовольство выросшими ценами на энергоносители негативно отразились на жизни и работе всех слоев населения. Правохранители опасаются, что это может привести к росту в стране уровня преступности и насилия.
В начале пандемии, как мы помним, по всей Германии тоже были отмечены волны протестов. В полиции ожидают повторения ситуации. Напряжение, как они предсказывают, будет только расти. Правоохранительные органы опасаются блокады и оккупации активистами экологических и климатических движений объектов энергетической и военной промышленности. Подобные действия могут предпринимать также представители ультралевых партий. Впрочем, правые экстремисты тоже навряд ли будут стоять в стороне.
Ситуацию могут осложнять коронавирусные ограничения, которые не исключены в связи с новой волной COVID-19. Антиковидные протесты вполне могут перерасти в митинги с элементами насилия.