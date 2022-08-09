В годовщину выборов в Беларуси Тихановская призывает соотечественников объединяться

«Именно поэтому все люди, которые собрались здесь, которые смотрят и слушают это, нужны мне, нужны друг другу и нужны всем белорусам», — говорится в речи, распространенной командой Тихановской.

С. Тихановская сказала, что понимает, что люди, голосовавшие за нее на президентских выборах, сделали это прежде всего для того, чтобы выразить свое неодобрение А.Лукашенко, но подчеркнула, что именно ей был доверен важный мандат вести белорусов.

«Мандат, которое вы мне доверили два года назад, работает только в том случае, если мне есть кого взять за руку — и если мы стоим рядом, а не против друг друга», — сказала она.

«Поэтому только от нас зависит: будем мы наносить друг другу удары в спину или усилим друг друга – чтобы в будущем народ Беларуси мог сделать свой выбор за вас — новых демократических лидеров – без сомнений», — отметила Тихановская.

Подчеркнув, что будет говорить о призывах к оппозиции объединиться ради общей цели, а не спорить, Тихановская сказала, что, как бы ее ни называли — «домохозяйкой, засланным агентом» — на жизнь оставшихся в Беларуси людей это не повлияет никак.

Она также ответила на критику за то, что делает недостаточно, заявив, что необдуманные действия могут навредить людям и что она не желает подвергать их опасности ради результатов.

«Мы не обязаны соглашаться друг с другом по всем вопросам — в условиях демократии нормально спорить, убеждать, говорить разными голосами. Однако мы должны доверять друг другу, ориентироваться на общую цель и быть готовыми прощать личные обиды ради общего дела», — заявила Тихановская.

Участники конференции обсуждают, как добиться ухода А. Лукашенко, как преодолеть переходный период с наименьшими экономическими потерями для государства и кто за это должен нести ответственность.

Как говорится в заявлении штаба Тихановской, участников конференции объединяет общая цель: устранить незаконный режим, провести честные, свободные и демократические выборы, освободить и реабилитировать всех заключенных по политическим мотивам, отстоять независимость страны и вывести из страны иностранные войска, восстановить демократию.

Конференция проходит в понедельник и вторник.

После объявления о победе А. Лукашенко на президентских выборах в августе 2020 г. белорусская оппозиция не признала его. Более полугода в стране продолжались беспрецедентные массовые протесты, но власть их подавляла.

Правозащитная группа «Вясна» сообщает на своем сайте, что в настоящее время в Беларуси около 1,2 тыс. политических заключенных.

Евросоюз и США не признают А. Лукашенко легитимным президентом, Запад объявил санкции против Минска.

Белорусские правоохранительные органы, в свою очередь, возбудили дело о терроризме в отношении С. Тихановской, а также оппозиционера Павла Латушко и их сообщников.

После того, как Россия начала войну на Украине в феврале этого года, А. Лукашенко, давний союзник Кремля, поддерживает Москву, а Беларусь выступает в качестве тыловой базы для российских вооруженных сил.

Информация ЛК по сообщению BNS

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