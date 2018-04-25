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В Голландии семья девять лет жила в подвале

Фото pixabay.com

Нидерландах правоохранители обнаружила семью, которая девять лет провела в подвале, «дожидаясь конца времен». Об этом сообщает BBC.

58-летний мужчина и шесть его взрослых детей — в возрасте от 16 до 25 лет — проживали на ферме в северной провинции Дренте.

Их нашли после того, как сын заказал пиво в баре в соседнем селе Руйнерволд, а потом сообщил работникам, что ему нужна помощь. Свидетели сказали, что он выглядел растерянным.

«Он заказал пять порций пива и выпил их. Тогда я пообщался с ним, и он рассказал, что убежал и нуждается в помощи… тогда мы вызвали полицию», — сказал владелец бара Крис Вестербек.

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Он добавил: «У него были длинные волосы, грязная борода, старая одежда. Он сказал, что никогда не ходил в школу и не был у парикмахера девять лет».

Его семья жила в изоляции, «дожидаясь конца времен», сообщают местные СМИ.

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