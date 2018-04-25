В Голландии хотят узаконить эвтаназию детей до 12 лет

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Уго де Йонге, Министр здравоохранения Нидерландов уже занимается разработкой проекта, который позволит узаконить «смертельные уколы» для детей до 12 лет.

В Голландии эвтаназия уже давно является законной процедурой. Но это касается только лиц старше двенадцати лет и при условии полного их согласия. Дети до одного года также могут быть подвергнуты процедуре с согласия их официальных представителей. Для детей от года до двенадцати лет законного юридического положения на этот счёт пока не существует.

Однако, по этому вопросу ведутся жаркие споры. Уже больше месяца власти Нидерландов не могут прийти к единому мнению: способны ли дети этого возраста принимать такие сложные решения самостоятельно. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято очень скоро. Представители парламента выскажутся на этот счёт, а правительство примет окончательное решение в ближайшие несколько месяцев.