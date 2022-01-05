В Гонконге закрывают СМИ за инакомыслие

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Гонконгский новостной сайт сообщил в воскресенье, что прекратит свою деятельность в связи с ухудшением свободы прессы, через несколько дней после того, как полиция провела рейд и арестовала семь человек за подстрекательство к мятежу в отдельном демократическом новостном агентстве.

Citizen News объявил о своем решении в воскресенье в Facebook. Он заявил, что перестанет обновлять свой сайт 4 января, а после этого будет закрыт.

«Мы все очень любим это место. К сожалению, впереди нас ждут не только проливные дожди или дующий ветер, но и ураганы и цунами, — говорится в заявлении. — Мы никогда не забывали о наших первоначальных намерениях. К сожалению, мы больше не можем без страха стремиться претворять наши убеждения в реальность из-за ухудшения медийной среды». Citizen News — третье новостное издание, закрытое за последние месяцы, после продемократической газеты Apple Daily и онлайн-сайта Stand News.