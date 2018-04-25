В Гонконге запретили протестный марш в 70-ю годовщину КНР, но готовятся к беспорядкам

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В Гонконге запретили крупный протестный марш, запланированный на 70-ю годовщину основания Китайской Народной Республики, которая празднуется 1 октября. Власти специального административного района Китая отклонили попытку организаторов обжаловать вынесенный ранее запрет, сообщает DW со ссылкой на «Гражданский фронт прав человека» (CHRF).

Кроме того, местные СМИ сообщают о задержании ряда активистов, включая местных политиков и актеров. В частности, по данным телерадиовещательной корпорации RTHK, 30 сентября полиция задержала 40-летнего киноактера Грегори Вонга и политического активиста Вентуса Лау. Оба они подозреваются в причастности к штурму Законодательного совета 1 июля и учиненным там погромам.

В CHRF эти задержания считают попыткой запугать остальных протестующих. Однако подобная тактика не сработает, считают в организации, поскольку жители Гонконга «уже продемонстрировали, что не сдадутся». Активисты намерены провести марш, несмотря на запрет властей.

Между тем в полиции предупредили, что Национальный день в Гонконге обещает быть «очень, очень опасным». По словам главного суперинтенданта Джона Це, получены разведданые о возможных нападениях со стороны радикально настроенных протестующих, действия которых он назвал близкими к терроризму. В частности демонстранты якобы призывают убивать полицейских и других людей, переодевшись стражами порядка, а также поджигать автозаправки и здания.

После брифинга полиция разослала сообщения, предупреждающие жителей Гонконга о готовящихся акциях протеста и возможных беспорядках. Из-за продолжающихся митингов в Гонконге сократили торжества по случаю 70-летия образования КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на службу протокола местной администрации.

В частности отменен праздничный салют над гаванью Виктория, а утренняя церемония поднятия флагов под звуки гимна на открытой площадке состоится без присутствия публики. В целях безопасности гости будут следить за трансляцией этого события на экранах внутри выставочного центра, где следом состоится прием.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лам, ключевые министры ее правительства, многие законодатели не будут присутствовать на этом мероприятии. В понедельник они вылетели в Пекин в составе делегации, в которую вошли свыше 240 человек, для участия в торжествах на площади Тяньаньмэнь, где во вторник состоится военный парад. Сообщается, что Лам вернется в Гонконг вечером 1 октября через Шэньчжэнь, во время отсутствия ее будет замещать главный секретарь (главный министр) Мэттью Чжан.

Протесты в Гонконге продолжаются с начала лета, семнадцатую неделю подряд. Поводом к демонстрациям стали попытки властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, протесты продолжаются. Их участники требуют созвать независимую комиссию для расследования жестокости полиции при разгоне митингов, освободить всех задержанных активистов, перестать классифицировать протесты как «массовые беспорядки», а также провести избирательную реформу для введения прямых демократических выборов в Гонконге.