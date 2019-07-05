В городах Баварии планируется провести презентацию литовской культуры

Министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас и Министр науки и образования Баварии Бернард Сиблер/ Фото lrv.lt

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Через два года в Мюнхене и других городах Баварии планируется провести презентацию культуры и искусства Литвы.

Это предусмотрена в подписанной в среду в Германии Министерством культуры Литвы и Министерством науки о земле и искусства федеральной земли Бавария декларации о намерениях, сообщил Минкульт.

«Я также надеюсь, что весна и осень литовской культуры в Мюнхене и Баварии в 2021 году станут красочным культурным событием, фундамент которого мы закладываем сейчас, подписывая этот документ», – сказал министр культуры Миндаугас Кветкаускас при подписании документа.

Министры культуры Литвы и Баварии также обсудили возможность провести в 2021 году в Вильнюсе, в Великокняжеском дворце выставку, связанную с хранящимися в Баварии литуанистическими ценностями.

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