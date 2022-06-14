В Госдуме РФ заявили о возможности отозвать признание независимости Латвии и Эстонии

По его мнению, подобные меры необходимо применить также к другим странам постсоветского пространства, в отношении которых есть вопросы по правовым основаниям их выхода из Советского Союза и которые проявляют враждебность по отношению к России. При этом, подчеркнул Федоров, речь идет не о возвращении территорий, а об устранении угроз для РФ, пишут «Известия».

«Главнокомандующий определил, что у нас «красные линии» идут по границам НАТО 1997 года. Значит, нам нужно как минимум выдавить НАТО за границы бывшего Советского Союза. НАТО официально называет Россию своим врагом, соответственно, мы должны договариваться с альянсом, как говорил Владимир Владимирович, на принципах равной неделимой безопасности», — поясняет парламентарий.

По мнению Федорова, отзыв признания независимости этих стран может спровоцировать их исключение из НАТО, так как согласно пункту 6 устава НАТО спорные территории не могут входить в альянс.

«Для этого должны быть документы, правовые основания. Например, в Уставе НАТО есть пункт 6, по которому спорные территории не могут входить в альянс. Как только территории стран Балтии будут признаны спорными, это станет основанием для исключения стран Балтии из НАТО», — заключил депутат.

8 июня Федоров внес на рассмотрение нижней палаты парламента РФ законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики, вынесенного 6 сентября 1991 года.