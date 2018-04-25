В госрезервах Латвии не хватает медикаментов

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В государственных материальных резервах Латвии не хватает медикаментов, в том числе антибиотиков, а также защитных средств (одноразовые перчатки и бахилы), средств для дезинфекции рук и поверхностей, операционных масок и других предметов, на приобретение которых правительство вчера выделило 111,35 тыс. евро, сообщает АЗЕРТАДЖ .

Согласно предоставленным Минздравом данным, в резерве не хватает 26 800 одноразовых перчаток, 1900 респираторов, 5000 операционных масок, 1000 пар бахил, 500 защитных очков и 300 лицевых масок с защитным экраном, 100 литров дезинфицирующих средств. На покупку этих средств выделено 13 716 евро.

Также не хватает некоторых медикаментов, в том числе доксициклина, гентамицина, амоксицилина. На закупку лекарств будет потрачено 97,6 тыс. евро.

Такая ситуация сложилась в связи с тем, что на восполнение государственных материальных резервов в течение длительного времени не выделялось достаточно средств, отмечает Минздрав.