В Греции эвакуировали сотни людей из-за лесного пожара

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В Греции из-за сильного лесного пожара в горном районе Пентели, что недалеко от Афин, эвакуировали как минимум 600 человек из четырех районов и местные больницы. Об этом сообщает Protothema.

Пожар вспыхнул во вторник, 19 июля, после обеда на горе Пентели, примерно в 27 км к северу от центра Афин. По словам очевидцев, к ночи пламя было видно с острова Эвия, примерно в 50 км.