В Греции эвакуировали сотни людей из-за лесного пожара

В Греции из-за сильного лесного пожара в горном районе Пентели, что недалеко от Афин, эвакуировали как минимум 600 человек из четырех районов и местные больницы. Об этом сообщает Protothema.
Пожар вспыхнул во вторник, 19 июля, после обеда на горе Пентели, примерно в 27 км к северу от центра Афин. По словам очевидцев, к ночи пламя было видно с острова Эвия, примерно в 50 км.
Около 420 пожарных при поддержке 85 машин пытались потушить пламя, которое к вечеру полыхало на нескольких направлениях. Тушение осложнялось сильным ветром, достигавшим скорости 80 км/ч.
Воду на пламя сбрасывали 24 вертолета и самолета, но были вынуждены прекратить работу ночью из соображений безопасности.
Власти приказали эвакуировать четыре района: Драфи, Антуса, Диони и Дасамари. Они также посоветовали жителям других районов подготовиться к эвакуации.
Одна больница и Национальная обсерватория Афин тоже были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Движение на дорогах, ведущих в Пентели, остановлено.
Напомним, ранее сообщалось, что на юге Хорватии в районе города Шибенык на побережье Адриатического моря вспыхнул масштабный лесной пожар.korrespondent.net