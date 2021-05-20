В Греции из-за лесных пожаров эвакуируют села и монастыри

На юге Греции власти эвакуировала людей из шести сел из-за масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули в Коринфском регионе, сообщает агентство Reuters.
Так, власти распорядились эвакуировать шесть сел и два монастыря в горах Геранея в качестве меры пресечения, сообщил представитель пожарной команды.
«Около 300 человек были эвакуированы», — сказал агентству официальный представитель полиции Теодорос Хронопулос.
Отмечается, что возгорания гасят с помощью множества грузовиков и 21 средства авиации.
Пожары возникли в среду вечером на небольшом приморском курорте на полуострове Пелопоннес, примерно в 90 км от столицы города Афины. О погибших или пострадавших пока не сообщается.
Также нет официальных данных о повреждении домов, большинство из которых являются домами отдыха и в это время не заселены.korrespondent.net