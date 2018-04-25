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В Греции наказали нарушителей мер карантина

Фото из открытых источников

В Греции суды вынесли первые приговоры нарушителям мер карантина по коронавирусу. Они получили тюремные сроки до 18 месяцев и денежные штрафы, сообщило издание Proto thema.

Отмечается, что дела арестованных рассматривают специальные суды, разбирающие дела лиц, пойманных с поличным или застигнутым на месте преступления. С 12 марта полиция арестовала 143 человека, которые в нарушение запрета открыли кафе, таверны, парикмахерские.  

Двух арестованных спецсуд приговорил к году тюрьмы и штрафу в 300 евро за нарушение мер по профилактике передачи инфекционных заболеваний. Еще 27 человек попросили отсрочку, их дела суд рассмотрит после отмены ограничений на работу судов, сообщает издание. 

Владелец кафе на Крите получил 18 месяцев тюрьмы условно и штраф в три тысячи евро за открытие своего заведения в городе Ираклион. Также восьмимесячный тюремный срок и штраф в размере 2500 евро получил владелец кафе на острове Хиос за обслуживание за столиками постоянных клиентов. 

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За последние сутки в Греции зафиксировали 35 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 387 инфицированных, скончались пять человек. 

korrespondent.net

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