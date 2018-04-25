В Греции обезврежены торговцы детьми

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Греческая полиция провела крупномасштабную спецоперацию, в результате которой удалось раскрыть и обезвредить организованную преступную группу, специализировавшуюся на незаконной передаче на усыновление детей из Болгарии, а также на торговле яйцеклетками и нелегальной вербовке суррогатных матерей.

Крупная спецоперация по обезвреживанию банды была проведена 23 сентября в нескольких районах греческого города Салоники. В ней принимали участие сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью и торговлей людьми в сотрудничестве с управлением по защите несовершеннолетних. Всего в оперативных мероприятиях было задействовано 80 правоохранителей из управления безопасности Салоников и подразделений Европола.

Благодаря тщательно организованной и слаженной работе стражей порядка удалось задержать 12 главных подозреваемых возрастом от 20 до 53 лет. Всего по данному делу проходят 66 человек. Руководитель управления безопасности Салоников отметил высокую организованность банды, в которую входили специалисты из различных сфер. В масштабной преступной деятельности оказались замешаны юристы, педиатр, акушер-гинеколог, а также сотрудники частных клиник, специализирующихся на репродукции.

Спецоперации предшествовало расследование, которое проводилось в течение нескольких месяцев. По мнению правоохранителей, разоблачение ОПГ практически положило конец хорошо организованной «индустриализации родов» в стране.

25 сентября в своём официальном заявлении на посвящённой успешно проведённой полицейской операции пресс-конференции руководитель управления безопасности города Салоники сообщил:

«Мы арестовали 12 человек, всего возбуждены дела в отношении причастных 66 человек. Это одна из крупнейших и наиболее хорошо организованных группировок, занимающихся незаконным усыновлением детей и торговлей яйцеклетками, раскрытых полицией. В частности, было зарегистрировано 22 случая незаконной передачи приёмных детей, а также 24 случая, когда женщины были донорами яйцеклеток за деньги».

«Кроме того, были установлены личности ещё 10 членов организации, причём двое обвиняемых уже находятся в заключении за аналогичные преступления», – добавил он.

Организованная группировка безнаказанно вела обширную преступную деятельность на протяжении нескольких лет. ОПГ организовывала и финансировала перевозку предоставлявших яйцеклетки за плату женщин из Болгарии в Салоники. Помимо этого, из Болгарии также доставляли беременных женщин. Сразу же после родов биологические матери передавали новорождённых для усыновления за денежное вознаграждение. Некоторые женщины за деньги использовались в качестве суррогатных матерей. Разоблачившие преступников стражи порядка отмечают, что большинство болгарских женщин решались на столь отчаянный шаг, поскольку «находились в уязвимом экономическом и социальном положении».

По информации следствия, приёмные семьи платили от 25 тысяч до 28 тысяч евро за незаконное усыновление ребёнка. По предварительным данным следствия, доход злоумышленников от преступной деятельности превысил полмиллиона евро. Во время обысков у членов организации были изъяты документы об усыновлении и суррогатном материнстве, бланки свидетельств о рождении, документы о соответствующих транзакциях и многие другие доказательства.