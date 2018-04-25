  • Скоро подписка на 2020 год!
default image
В Греции обезврежены торговцы детьми

Подробнее...
default image
Литва и Швеция с беспокойством следят за планами Турции в Сирии

Подробнее...
default image
В Италии сократят парламент на 345 депутатов

Подробнее...
default image
В Литву доставили первую партию вакцины против гриппа

Подробнее...
default image
Турция начала вводить войска в Сирию - СМИ

Подробнее...
default image
Среди стран Балтии жители Литвы меньше заботятся о будущей пенсии

Подробнее...
default image
У рэпера Басты был вид на жительство в Литве

Подробнее...
default image
Эстония отказывается принимать беженцев из-за украинцев

Подробнее...
default image
Председатель Европарламента заявил о готовности согласиться на новую отсрочку Brexit

Подробнее...
default image
Г. Науседа встретится с находящимися в Литве на лечении украинскими военными

Подробнее...
default image
Г.Науседа созывает Госсовет по обороне, тема не сообщается

Подробнее...
default image
США ограничат въезд в страну представителям властей Китая

Подробнее...
default image
Нидерланды потребовали расследовать роль Украины в крушении MH17

Подробнее...
default image
Предлагают пенсионерам старше 75 лет, компенсируемые лекарства выдавать бесплатно

Подробнее...
default image
В Германии отзывают из продажи мясопродукты, зараженные листерией

Подробнее...
default image
Сейм принял поправки, поощряющие осужденных работать

Подробнее...
default image
Литву посетит новая министр иностранных дел Швеции

Подробнее...
default image
В Италии родителям придется устанавливать специальные детские автокресла, снабженные системой "антизабывчивость"

Подробнее...
default image
Дворец профсоюзов пошел под снос

Подробнее...
default image
Экономисты: повышение налогов коренных изменений не принесут

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Греции обезврежены торговцы детьми

Фото из открытых источников

Греческая полиция провела крупномасштабную спецоперацию, в результате которой удалось раскрыть и обезвредить организованную преступную группу, специализировавшуюся на незаконной передаче на усыновление детей из Болгарии, а также на торговле яйцеклетками и нелегальной вербовке суррогатных матерей.

Крупная спецоперация по обезвреживанию банды была проведена 23 сентября в нескольких районах греческого города Салоники. В ней принимали участие сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью и торговлей людьми в сотрудничестве с управлением по защите несовершеннолетних. Всего в оперативных мероприятиях было задействовано 80 правоохранителей из управления безопасности Салоников и подразделений Европола.

Благодаря тщательно организованной и слаженной работе стражей порядка удалось задержать 12 главных подозреваемых возрастом от 20 до 53 лет. Всего по данному делу проходят 66 человек. Руководитель управления безопасности Салоников отметил высокую организованность банды, в которую входили специалисты из различных сфер. В масштабной преступной деятельности оказались замешаны юристы, педиатр, акушер-гинеколог, а также сотрудники частных клиник, специализирующихся на репродукции.

Спецоперации предшествовало расследование, которое проводилось в течение нескольких месяцев. По мнению правоохранителей, разоблачение ОПГ практически положило конец хорошо организованной «индустриализации родов» в стране.

25 сентября в своём официальном заявлении на посвящённой успешно проведённой полицейской операции пресс-конференции руководитель управления безопасности города Салоники сообщил:

«Мы арестовали 12 человек, всего возбуждены дела в отношении причастных 66 человек. Это одна из крупнейших и наиболее хорошо организованных группировок, занимающихся незаконным усыновлением детей и торговлей яйцеклетками, раскрытых полицией. В частности, было зарегистрировано 22 случая незаконной передачи приёмных детей, а также 24 случая, когда женщины были донорами яйцеклеток за деньги».

«Кроме того, были установлены личности ещё 10 членов организации, причём двое обвиняемых уже находятся в заключении за аналогичные преступления», – добавил он.

Организованная группировка безнаказанно вела обширную преступную деятельность на протяжении нескольких лет. ОПГ организовывала и финансировала перевозку предоставлявших яйцеклетки за плату женщин из Болгарии в Салоники. Помимо этого, из Болгарии также доставляли беременных женщин. Сразу же после родов биологические матери передавали новорождённых для усыновления за денежное вознаграждение. Некоторые женщины за деньги использовались в качестве суррогатных матерей. Разоблачившие преступников стражи порядка отмечают, что большинство болгарских женщин решались на столь отчаянный шаг, поскольку «находились в уязвимом экономическом и социальном положении».

По информации следствия, приёмные семьи платили от 25 тысяч до 28 тысяч евро за незаконное усыновление ребёнка. По предварительным данным следствия, доход злоумышленников от преступной деятельности превысил полмиллиона евро. Во время обысков у членов организации были изъяты документы об усыновлении и суррогатном материнстве, бланки свидетельств о рождении, документы о соответствующих транзакциях и многие другие доказательства.

rg-rb.de
реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!