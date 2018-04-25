В Греции открылись Акрополь и другие достопримечательности

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Власти Греции 18 мая открыли для посещения Афинский Акрополь и более 200 других античных памятникофв, закрытых из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в Министерстве культуры и спорта Греции, сообщает издание Greek Reporter.

Как сообщает Deutsche Welle, в летний сезон археологические площадки будут работать по продленному графику с 8 до 20 часов. Однако посетители и сотрудники должны будут соблюдать необходимые меры гигиены и безопасности — обязательное ношение масок, пользование антисептиком для рук, соблюдение дистанции. К туристическим объектам одновременно будут пускать ограниченное количество посетителей.

Среди открывшихся объектов — храм Зевса Олимпийского, Древняя Агора и Римская Агора в Афинах, храм Посейдона в Аттике, храмовый комплекс на острове Самотраки и античный театр древнемакедонского города Филиппы.