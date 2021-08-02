В Греции продолжаются массовые лесные пожары

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Спасатели Греции заявили о том, что на данный момент не могут взять под контроль все очаги возгорания. Ситуацию осложняет жара, столбики термометров показывают до +40°. Об этом сообщает Kathimerini.gr.

На данный момент к борьбе с огнем привлекли более 700 пожарных и спасателей со всей страны, зафиксированы 48 очагов возгорания.

Как рассказывают спасатели, из-за сильной жары в некоторых местах пожары вспыхивают повторно.

После обеда 31 июля сообщили о новом возгорании в районе Ахаия вблизи Зирии, где в прошлый понедельник уже тушили лесной пожар. Прилегающие населенные пункты попросили быть готовыми к эвакуации.

Полиция устанавливает причины пожаров.

Ситуацию усложняет погода. Последние три дня в стране регистрировали температуру до 43° по Цельсию. А на этой неделе температура местами будет достигать 46°.