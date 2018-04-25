  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Литва готовится к "обмену шпионами" с Россией

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис призывает сейм Литвы сконцентрироваться на бюджете, а не на вопросе спикера

Подробнее...
default image
Кабмин утвердил повышение акцизов на алкоголь, табак и горючее

Подробнее...
default image
С.Сквернялис: бюджет 2020 года – сбалансированный

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает, как не впускать электроэнергию с БелАЭС

Подробнее...
default image
Правительство Литвы утвердило налог на автомобильные выхлопы

Подробнее...
default image
В.Василяускас: Литве нужны иммигранты с более высокой квалификацией

Подробнее...
default image
В Греции произошли столкновения и пожар в лагере мигрантов

Подробнее...
default image
Половина украинцев за переход русскоязычных школ на украинский язык

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис: правящие продемонстрировали, что являются меньшинством

Подробнее...
default image
Керсти Кальюлайд пригласила Путина в Эстонию

Подробнее...
default image
Прокуроры просят продлить срок задержания А. Палецкиса еще на три месяца

Подробнее...
default image
Зеленский отправился с визитом в Латвию

Подробнее...
default image
В Совбезе ООН срочное заседание по Сирии

Подробнее...
default image
В центре Клайпеды может появиться линейка уровня воды

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы утвердил проект бюджета страны на следующий год

Подробнее...
default image
Британия и ЕС близки к соглашению по Brexit

Подробнее...
default image
Северный поток-2 будет достроен

Подробнее...
default image
Кабмин рассматривает проект бюджета Литвы на 2020-ый: доходы и расходы растут

Подробнее...
default image
Сейм Литвы посетит глава парламента Киргизии

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Греции произошли столкновения и пожар в лагере мигрантов

Photo by seisenschenk on Foter.com / CC BY

На греческом острове Самос вечером в понедельник, 14 октября, произошла массовая драка в переполненном лагере для беженцев. В конфликте участвовали беженцы из Сирии и Афганистана.

По сообщению местных властей, не менее трех человек получили ножевые ранения, еще восемь были госпитализированы с затруднением дыхания.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона дерущихся, которые в ходе беспорядков устроили поджог. На борьбу с огнем была вызвана пожарная команда.

Обитателей лагеря эвакуировали в не менее переполненный лагерь в городке Вати. В этом лагере, рассчитанном на максимум 650 человек, размещено свыше 5700 мигрантов.

афиша

Все другие лагеря для беженцев на островах Хиос, Самос, Лерос и Кос также безнадежно переполнены.

Ранее на греческом острове Лесбос в лагере для беженцев Мориа вспыхнули два пожара, в результате которых могли погибнуть, по разным данным, два человека. Также из-за пожаров произошли беспорядки.

korrespondent.net
реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!