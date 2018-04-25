В Греции стартует эстафета олимпийского огня

Первыми в Японии факел понесут члены японской женской сборной по футболу, которые в 2011 году стали чемпионками мира.

Факел Олимпиады в Токио был представлен в марте минувшего года, своим дизайном он напоминает один из символов Японии — цветущую сакуру.

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.