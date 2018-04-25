В Греции стартует эстафета олимпийского огня

В четверг 12 марта в Греции дадут старт эстафете олимпийского огня, который по традиции зажгут в Олимпии.
Эстафета огня XXXII летних Олимпийских игр пройдет по территории Греции с 12 по 19 марта.
Из-за коронавируса организаторы значительно сократили официальную программу — отменены визиты почетных гостей и посещение церемонии зрителями.
В Японии старт эстафете олимпийского огня будет дан 26 марта в префектуре Фукусима на стадионе, где располагалась главная база ликвидаторов последствий аварии на АЭС «Фукусима-1». Эстафета по территории страны-хозяйки Олимпиады продлится 121 день.
Первыми в Японии факел понесут члены японской женской сборной по футболу, которые в 2011 году стали чемпионками мира.
Факел Олимпиады в Токио был представлен в марте минувшего года, своим дизайном он напоминает один из символов Японии — цветущую сакуру.
XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.
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