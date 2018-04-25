В Греции вспыхнул масштабный лесной пожар

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В районе греческого города Коринф вспыхнул крупный лесной пожар, из-за которого власть эвакуирует два села и школу-интернат для людей с инвалидностью. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает Kathimerini.

Отмечается, что огонь вспыхнул накануне в лесах на территории муниципалитета Кехрис. По данным спасателей, сейчас есть несколько очагов распространения огня, а борьбу с ним осложняет сильный ветер, который постоянно меняет направление.

Также сообщается, что на помощь спасателям прибыли несколько единиц армейской техники и местные волонтеры. Всего на месте пожара работают 143 пожарные и 42 пожарные машины, 6 самолетов и 8 вертолетов.