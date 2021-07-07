В Греции вводятся новые меры по борьбе с коронавирусом

«С 8 июля рестораны, бары, клубы и развлекательные заведения будут работать только с постоянными клиентами и в соответствии с установленными законодательством правилами вместимости», — сказал на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас.

Греция сняла большинство ограничений на поездки и развлечения, а также отказалась от ношения масок на открытом воздухе, когда число случаев заболевания коронавирусом пошло на спад. В последние дни этот показатель снова начал расти. По информации издания, за сутки в стране было зафиксировано 1797 новых случаев заражения Covid-19. В результате чего общее число инфицирований достигло 429 144, умерли 12754 человека.