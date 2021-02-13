В Греции заявили о третьей волне COVID-19

Также на прошлой неделе было выявлено, что концентрация вируса в сточных водах Аттики увеличилась на 205%.

Министр здравоохранения сообщил, что премьер-министр потребовал внеочередного созыва комитета ученых для рассмотрения возможных мер в борьбе с коронавирусом.