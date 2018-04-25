В Греции заявили об окончании эпохи кризиса

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в новогоднем поздравлении заявил об окончании эпохи кризиса в стране.

Он раскритиковал политику предыдущего правительства и пообещал лучшее будущее. «В первой половине 2019 года закончился долгий цикл понижения, отсутствия безопасности и демагогии. Весна и лето означали изменение эпохи и в политической жизни страны. Выборы 7 июля проложили путь для меньших налогов, лучшей работы и большей безопасности. И для развития для всех», — заявил Мицотакис.

По его словам, ситуация в экономике улучшается, жизнь становится безопаснее и наводится порядок.

«Мы все еще находимся в начале трудного пути возрождения нашей родины. Первые успехи теряют смысл, если не имеют преемственности и продолжения… В нашем путешествии в 2020 году мы также столкнемся с трудностями. Однако я уверен, что мы их преодолеем», — сказал Мицотакис.