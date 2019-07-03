В Грузии нашли замену российским туристам

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Американский туроператор MIR Corporation и National Geographic запустили совместный проект, предусматривающий привлечение в Грузию туристов из англоязычных стран. Об этом сообщает местное издание Первый канал.

Глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава позитивно оценивает совместный проект, призванный минимизировать потери турсектора от решения властей РФ об ограничении поездок в республику российских туристов.

«Для нас это очень важно, особенно в эти дни, когда туризм в Грузии встал перед серьезным вызовом. Исходя из этого, важно, чтобы из таких стран, как США, Канада, Новая Зеландия и другие, откуда приток туристов может быть большим, и существует большой потенциал, именно под эгидой National Geographic будет осуществляться их приезд, и мы их с удовольствием примем», — заявила Турнава после встречи с крупными американскими туроператорами.

Сообщается, что National Geographic готовит туры для путешественников в Грузию, которым будут предлагаться специальные туристические сервисы.

«Мы будем всемерно поддерживать этот проект и уверены, что такие проекты будут способствовать росту узнаваемости Грузии как страны с уникальной природой, культурой, вином и, что более важно, как о безопасном туристическом направлении», — сказала Турнава.

В корпорации MIR Corporation заявили, что планирует расширить свой бизнес в Грузии.

korrespondent.net