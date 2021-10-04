В Грузии объявили результаты выборов

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Центральная избирательная комиссия Грузии объявила итоги муниципальных выборов, состоявшихся на выходных.

После обработки 100% голосов на местных выборах побеждает правящая партия Грузинская мечта с 46,69%. Оппозиционная партия Единое национальное движение набрала 30,7% голосов.

Далее идут партии: За Грузию — 7,8%, Лело — 2,71%; Европейская Грузия — 1,66%; Альянс патриотов Грузии — 1,46%; Гирчи — больше свободы — 1,44%; Лейбористская партия Грузии — 1,38%; Третья сила — Стратегия Агмашенебели — 1,34%; Анна Долидзе — Для народа — 0,85%; Алеко Элисашвили — Граждане — 0,83%; Елена Хоштария — Дроа — 0,61%.

Особенностью выборов является условие соглашения с оппозицией, которое было заключено при посредничестве ЕС. Согласно ему, если правящая партия Грузинская мечта — Демократическая Грузия не наберет 43% голосов в общем по стране, она обязуется назначить внеочередные парламентские выборы весной 2022 года.

Отметим, что выборы в Грузии прошли на фоне скандала с задержанием бывшего президента Михаила Саакашвили, который находясь в розыске тайно прибыл в страну, ожидая победы его партии Единое национальное движение.

Сейчас Саакашвили находится под арестом недалеко от Тбилиси.