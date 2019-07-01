В Грузии проходит курс подготовки военных стран-членов и партнеров НАТО

Фото mountainschool.mod.gov.ge

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В Грузии военные из девяти стран-членов и партнеров НАТО проходят летний базовый курс горной подготовки, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Курс для 40 военных из Великобритании, США, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Польши, Украины и Армении проводят инструкторы Школы горной подготовки Сачхере имени полковника Бесика Кутателадзе.

Инструкторы обучают военных альпинизму, передвижению по горному рельефу, использованию альпинистских узлов и снаряжения. Военные также пересекают горные реки и преодолевают линии препятствий. После завершения курса учений выпускники получат сертификаты и нагрудные знаки.

Летний базовый курс горной подготовки начался 16 июня и завершится 5 июля. Летние и зимние горные курсы регулярно проводятся с участием стран НАТО и стран-партнеров в рамках Программы Партнерство ради мира.

Напомним, что министры обороны НАТО утвердили военно-космическую концепцию альянса.