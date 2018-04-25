В Грюнвальдской битве победила общность народов

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Президент Литвы Гитанас Науседа в Польше принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 610-й годовщине Грюнвальдской битвы. Выступая перед участниками церемонии, глава государства подчеркнул тесное сотрудничество литовского и польского народов, основанное на многовековой общей истории, символом успеха которого стала легендарная победа в Грюнвальдской битве.

«Мы обычно говорим об уроках, которые извлекли или не извлекли, только когда сталкиваемся с поражением. А какой урок нам преподнесла эта великая победа, учитывая ее значение и смысл с точки зрения сегодняшнего дня? Я думаю, один из них – очень важный и актуальный: создание государственности, защита своей идентичности, независимости и ценностей во все времена было и остается постоянной, ежедневной битвой», – подчеркнул президент в своем выступлении.

Г. Науседа добавил, что победу в Грюнвальдской битве принесла общность. По словам главы государства, в единении народов кроется сила менять и создавать будущее. «Объединив свои силы, народы могут совершить колоссальные подвиги, и в этом году у нас была возможность убедиться, что сила солидарности может справиться с самыми серьезными проблемами», – сказал глава Литвы.

На месте исторической битвы президент обратил внимание участников церемонии на зародившееся в ходе сражения и затем взращенное стремление и обязанность Литвы и Польши нести ответственность за безопасность и благополучие региона Восточной Европы.

На торжественном мероприятии также выступили президент Польши Анджей Дуда, глава Варминско-Мазурского воеводства Густав Марек Бжезин, премьер-министры Литвы и Польши.

Главы государств возложили цветы в память о павших участниках Грюнвальдской битвы. В завершение торжественного мероприятия президент Литвы принял участие в церемонии открытия символического памятного камня, переданного литовским народом Польше. На этом камне высечены Витис (витязь на коне, изображенный на гербе Литвы) и надпись на литовском и польском языках: «От литовского народа за общую победу».

Во время церемонии Г. Науседа выразил благодарность главе Польши за поддержку Литвы, развитие тесных и дружественных отношений. Глава государства отметил, что памятный камень, передаваемый в дар литовским народом, символизирует решимость и единство сражавшихся в Грюнвальдской битве воинов и общую победу литовского и польского народов в борьбе с внешними врагами и угрозами.

Инициаторами установки памятного камня на месте Грюнвальдской битвы, созданного на пожертвования жителей Литвы, выступили Литовский королевский союз дворян, Дом офицеров Вильнюсского гарнизона Литовской армии и Ассоциация резервистов Литовской армии в сотрудничестве с Посольством Литовской Республики в Республике Польша и Вооруженными силами Литвы.

Грюнвальдская битва произошла 15 июля 1410 года, она стала одним из крупнейших сражений средневековой Европы. В ходе битвы объединенные силы Великого Княжества Литовского и Польского Королевства под командованием Витовта и Ягайло разгромили Тевтонский орден крестоносцев.

Битва закончилась полным разгромом войск Тевтонского ордена, который так и не смог оправиться после поражения, и длившийся не одну сотню лет захват литовских земель был прекращен. Победа литовских и польских союзников укрепила международный авторитет и мощь Великого Княжества Литовского и Польши.

В рамках участия в торжественных мероприятиях президент Литвы провел встречу с избранным на второй срок президентом Польши. На встрече обсуждался широкий круг вопросов двусторонних отношений – безопасность и оборона, реализация проекта синхронизации электросетей, программа ЕС «Восточное партнерство» и другие актуальные вопросы международной повестки дня.

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