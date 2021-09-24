В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго

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Вулкан Фуэго, находящийся в центральной части Гватемалы, сегодня в очередной раз начал извергаться, выбрасывая столбы пепла и пирокластические потоки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пост в Twitter Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Сведений о пострадавших среди населения не поступало. Власти призвали жителей расположенных рядом с Фуэго районов тщательно соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации в случае необходимости.

Вулкан высотой около 3,7 км входит в число самых активных на территории центральноамериканской республики. Его извержение в июне 2018 года привело к гибели более 300 человек.