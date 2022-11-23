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В Иерусалиме прогремела серия взрывов

Фото: Twitter

Взрывы прогремели на автобусной станции в районе Рамот в столице Израиля Иерусалиме в среду, 23 ноября. В результате инцидента пострадали люди. Об этом сообщает местное издание newsru.co.il.

Согласно предварительной информации, сработало взрывное устройство, оставленное в сумке.

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В настоящее время точное число пострадавших неизвестно. Ряд СМИ пишут о 7 раненых, из которых двое в тяжелом состоянии, другие издания сообщают, что пострадавших 12 (два из них в критическом состоянии). Раненые доставлены в больницы.

СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции заявили, что всего в результате двух взрывов было ранено не менее 14 человек, из них 11 в результате первого взрыва.

Первое сообщение о взрыве произошло в 7:06, инцидент произошел на автобусной остановке на улице Шаарей Иерушалаим. 

Спустя полчаса после первого взрыва, на перекрестке Рамот в Иерусалиме прогремел еще один взрыв.

В результате первого взрыва ранены не менее десяти человек. Двое из них в критическом состоянии.

Полиция блокирует автовокзалы и автобусные остановки и проводит поиск взрывных устройств.

NEWSru.co.il

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