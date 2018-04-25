В Игналине из помещений для изоляции сбежал больной коронавирусом афганец

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В Игналине из помещений для изоляции в четверг сбежал больной коронавирусом гражданин Афганистана.

Об этом сообщило в фейсбуке самоуправление Игналинского района.

Как говорится в сообщении, афганец сбежал примерно в 15 час. Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы и полиции незамедлительно приняли меры к его поимке.

Население просят проявлять осторожность и сообщить в полицию, если будет замечен подозрительный человек.

За нарушение правил, связанных с эпидемиями или заразными заболеваниями, когда это вызывает опасность в плане заражения других людей опасной или особо опасной заразной болезнью, Уголовный кодекс предусматривает штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до одного года.