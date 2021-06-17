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В Игналинском районе Литвы задержаны еще 6 нелегальных мигрантов

Фото vrm.lrv.lt

На границе Беларуси, в Игналинском районе Литвы были задержаны еще шесть нелегальных мигрантов, сообщила  четверг Служба охраны госграницы Литвы (СООГЛ).

По предварительным данным, все они граждане Ирака. 

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Двух из них пограничники задержали в среду после обеда, когда мигранты незаконно пересекали границу у деревни Тричюнай. 

В четверг после полуночи были задержаны трое мужчин и несовершеннолетний. Они пересекли границу с Литвой у деревни Секоняй. У двоих задержанных были документы граждан Ирака, двое других представились гражданами этой страны. 

В обоих случаях в задержании участвовали кинологи с собаками. 

Задержанные будут проверены на COVID-19, до результатов тестов они будут и в изоляции. Ведется расследование. 

В этом году в Литву из Беларуси нелегально пытались попасть 397 мигрантов. Большинство из них – граждане Ирака. Это число почти в пять раз выше, чем за весь 2020 год. 

В прошлом году был задержан 81 такой иностранец, в 2019 году их было 46, а в 2018 – 104.

В последнее время на участке границы с Беларусью усилена охрана границы, пограничникам помогают Служба общественной безопасности, стрелки, осуществляется сотрудничество с коллегами в Латвии, Польше. На этот участок границы также командированы пограничники из других подразделений, выделены дополнительные технические ресурсы. 

Ранее министр внутренних дел Агне Билотайте говорила, что возросший поток нелегальных мигрантов — это сознательная политика против Литовского государства. По ее словам, это показывает, что начата гибридная волна. 

В конце мая в белорусском парламенте президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск на границе с Литвой до этой поры останавливал «наркотики и мигрантов», а после международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета и введения новых санкций перестанет это делать. «Теперь сами будете их есть и ловить», – сказал он. 

По словам говорит главы Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамаса Любаеваса, в белорусской столице Минске может быть около 1,5 тыс. мигрантов, желающих незаконно попасть в Европейский союз (ЕС). 

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