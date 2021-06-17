В Игналинском районе Литвы задержаны еще 6 нелегальных мигрантов

Двух из них пограничники задержали в среду после обеда, когда мигранты незаконно пересекали границу у деревни Тричюнай.

В четверг после полуночи были задержаны трое мужчин и несовершеннолетний. Они пересекли границу с Литвой у деревни Секоняй. У двоих задержанных были документы граждан Ирака, двое других представились гражданами этой страны.

В обоих случаях в задержании участвовали кинологи с собаками.

Задержанные будут проверены на COVID-19, до результатов тестов они будут и в изоляции. Ведется расследование.

В этом году в Литву из Беларуси нелегально пытались попасть 397 мигрантов. Большинство из них – граждане Ирака. Это число почти в пять раз выше, чем за весь 2020 год.

В прошлом году был задержан 81 такой иностранец, в 2019 году их было 46, а в 2018 – 104.

В последнее время на участке границы с Беларусью усилена охрана границы, пограничникам помогают Служба общественной безопасности, стрелки, осуществляется сотрудничество с коллегами в Латвии, Польше. На этот участок границы также командированы пограничники из других подразделений, выделены дополнительные технические ресурсы.

Ранее министр внутренних дел Агне Билотайте говорила, что возросший поток нелегальных мигрантов — это сознательная политика против Литовского государства. По ее словам, это показывает, что начата гибридная волна.

В конце мая в белорусском парламенте президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск на границе с Литвой до этой поры останавливал «наркотики и мигрантов», а после международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета и введения новых санкций перестанет это делать. «Теперь сами будете их есть и ловить», – сказал он.

По словам говорит главы Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамаса Любаеваса, в белорусской столице Минске может быть около 1,5 тыс. мигрантов, желающих незаконно попасть в Европейский союз (ЕС).