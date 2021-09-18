В индексе цифровой жизни Литва поднялась на 16 место

В проведенном в третий раз исследовании качества цифровой жизни Литва поднялась на пять позиций на 16 место среди 110 стран, прошедших оценку в этом году.
Индекс Литвы по шкале от 0 до 1 достиг 0,69 пункта (в прошлом году — 0,67 пункта), свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Surfshark.
В прошлом году Эстония, которая была лидером среди стран Балтии, в этом году заняла 19-е место (0,67 пункта), тогда как Латвия заняла лишь 41 позицию (0,58 балла). В 2020 году Эстония была на 13-м месте, а Латвия — на 27-м.
Surfshark утверждает, что Литва в этом году показала очень хорошие результаты в категориях кибербезопасности и доступности интернета, по этим позициям она заняла четвертое и пятое места соответственно, а в разделе электронных государственных услуг была 23, в разделе электронной инфраструктуры — 26, а по качеству интернета — всего лишь на 45 месте. На показатель качества интернета негативно повлияла стабильность мобильного интернета, по которому Литва заняла 62-е место.
Дания (0,83 балла), Южная Корея (0,76 пункта), Финляндия (0,76 пункта), Израиль (0,74 пункта) и США (0,74 пункта) возглавили индекс качества цифровой жизни в этом году.
Аналитики зарегистрированной на Британских Виргинских островах Surfshark, оказывающей услуги виртуальной частной сети (VPN), составили индекс на основе пяти основных категорий: доступность интернета, его качество, инфраструктура, кибербезопасность и государственные услуги в интернете.