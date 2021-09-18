В индексе цифровой жизни Литва поднялась на 16 место

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В проведенном в третий раз исследовании качества цифровой жизни Литва поднялась на пять позиций на 16 место среди 110 стран, прошедших оценку в этом году.

Индекс Литвы по шкале от 0 до 1 достиг 0,69 пункта (в прошлом году — 0,67 пункта), свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Surfshark.

В прошлом году Эстония, которая была лидером среди стран Балтии, в этом году заняла 19-е место (0,67 пункта), тогда как Латвия заняла лишь 41 позицию (0,58 балла). В 2020 году Эстония была на 13-м месте, а Латвия — на 27-м.