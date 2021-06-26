В Индексе глобальной конкурентоспособности Литва поднялась на 30- место

Фото BFL/Шарунаса Мажейкиф

В Индексе глобальной конкурентоспособности Литва в этом году по сравнению с прошлым годом поднялась на одну позицию — с 31-го на 30-е место среди 64 государств. Лучше всех в регионе Восточной Европы, к которому отнесены и страны Балтии, выглядит Эстония, которая поднялась с 28-го на 26-е место.

Литве удалось улучшить позицию в рейтинге, который составляет Швейцарский международный институт менеджмента IMD, благодаря группе показателей государственного сектора, оценка которой за год поднялась с 33-го на 31-е место, сообщает агентство по поощрению экспорта Versli Lietuva («Деловая Литва»).