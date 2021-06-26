В Индексе глобальной конкурентоспособности Литва поднялась на 30- место

В Индексе глобальной конкурентоспособности Литва в этом году по сравнению с прошлым годом поднялась на одну позицию — с 31-го на 30-е место среди 64 государств. Лучше всех в регионе Восточной Европы, к которому отнесены и страны Балтии, выглядит Эстония, которая поднялась с 28-го на 26-е место.
Литве удалось улучшить позицию в рейтинге, который составляет Швейцарский международный институт менеджмента IMD, благодаря группе показателей государственного сектора, оценка которой за год поднялась с 33-го на 31-е место, сообщает агентство по поощрению экспорта Versli Lietuva («Деловая Литва»).
Подняться еще выше Литве не позволили показатели группы эффективности бизнеса, по которым страна опустилась с 24-й позиции на 30-ю.
По данным анализа рейтинга, проведенного Отделом исследований и анализа Versli Lietuva, позиция Литвы обусловлена хорошей диверсификацией экспорта (2-е место в мире), высокой долей экспорта услуг бизнеса от валового внутреннего продукта (ВВП) (6-е место), хорошей оценкой доли экспорта в ВВП (11-е место).
Литва во всем регионе Восточной Европы заняла второе место среди 12 государств, уступив только Эстонии. Из соседних государств Латвия поднялась в рейтинге на три позиции на 38-е место, Польша заняла 47-е место.
Самыми конкурентоспособными странами в 2021 году признаны Швейцария, Швеция, Дания, Нидерланды и Сингапур.