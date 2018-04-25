В индексе равенства полов Литва опустилась на 9 позиций

Фото BFL/ Шарунаса Мажейки

В индексе неравенства полов 2020-ого года, который составил Всемирный экономический форум, Литва опустилась на 9 позиций до 33 места.

Результат Литвы был на 0,005 пункта ниже, чем в 2018 году, когда в последний раз публиковался индекс неравенства полов.

По показателю равенства экономических возможностей Литва заняла 11 место, по равным возможностям получить образование – 50 место, по политическим полномочиям– 65 место.

В этом рейтинге Латвия заняла 11, Эстония – 26, Польша – 40 место.