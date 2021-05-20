В Индии два штата объявили эпидемию «черной плесени»

Власти индийских штатов Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как «черная плесень». Об этом в четверг, 20 мая, сообщает РИА Новости.

«Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19… Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату», — говорится в уведомлении, подписанном главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй.

По его данным, в штате насчитывается около 100 пациентов с этим заболеванием, для них создано специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха. Большинство заболевших проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота.

Как отметил глава минздрава штата Телангана Сриниваса Рао, на территории штата мукормикоз объявляется заболеванием, «подлежащим уведомлению… в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года».

«Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований», — отмечается в постановлении правительства Раджастана.

Мукормикоз или «черная плесень» — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет людям, больным диабетом, а также тем, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности коронавирусом.