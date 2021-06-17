В Индии обнаружена новая грибковая болезнь — «зеленая плесень»

У него было поражено коронавирусной инфекцией 90% легких. От COVID-19 он вылечился, однако вскоре у индийца начались кровотечения из носа, поднялась температура.

Медики решили, что у него мукормикоз, или «черная плесень». Но при обследовании оказалось, что у пациента «зеленая плесень» — вариант аспергиллеза, грибкового заболевания.

«Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза, или черного грибка. Это, возможно, первый случай заболевания «зеленой плесенью» в стране», — рассказала представительница департамента здравоохранения штата Апурва Тивари.

Отметим, что ранее в Индии выявлены случаи заражения «черной», «белой» и «желтой плесени». Больше всего заразившихся «черной плесенью»: 11 июня власти сообщили о 31 216 случаях в стране, количество летальных исходов — 2 109.

Мукормикоз выявляют у тех COVID-пациентов, которые находились длительное время в отделении интенсивной терапии и получали стероиды или кислородную поддержку.

Заболевание также встречается у диабетиков, получающих продолжительный период большие дозы стероидов, из-за чего происходит снижение иммунитета.

Добавим, что в Индии всех взрослых вакцинируют бесплатно.