В Индии хотят запустить VIP-поезд для богатых туристов

Индийская железнодорожная корпорация планирует с января 2021 года возобновить работу своего поезда класса люкс Золотая колесница, сообщает The Economic Times.

Поезд будет отправляться из Бангалора и будет курсировать по трем индийским штатам. В поезде 26 купе с двумя односпальными кроватями, 17 купе с двуспальными кроватями и 1 купе для людей с инвалидностью.

Ресторан в поезде Все каюты оснащены телевизором, кондиционером, Wi-Fi и ванной комнатой. Другие удобства и услуги, предоставляемые на борту, включают два богато оформленных ресторана, лаунж-бар, бизнес-центр, тренажерный зал и оздоровительный спа-центр. В тариф проезда входит проживание, питание, экскурсии, входные билеты в туристические места, билеты на транспорт, чтобы добраться до них.