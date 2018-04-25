В Индонезии инфицированных коронавирусом отправят на необитаемый остров

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Власти Индонезии намерены организовать на одном из необитаемых островов больницу и карантинный центр для инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает в четверг, 5 марта, газета TheJakartaPost.

Больницу для зараженных коронавирусом планируют открыть на небольшом ныне необитаемом острове Галанг. Он входит в состав провинции Архипелаг Риау.

На Галанге сохранились бараки, в которых с 1976 по 1996 год размещались беженцы из Вьетнама. Кроме того, там проведено электричество, скважины с питьевой водой. В то же время данный остров находится примерно в 50 км от международного аэропорта, расположенного на крупном соседнем острове Батам.

Власти крупнейшей страны Юго-Восточной Азии 2 марта подтвердили первые два случая заболевания в стране. Вместе с тем в Малайзии и Сингапуре уже на прошлой неделе обнаружили нескольких человек, зараженных коронавирусом, которые побывали в Индонезии, в том числе в Джакарте и на острове Батам.